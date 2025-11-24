LAMA Trust Coin V2 pris i dag

Sanntids LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) pris i dag er $ 0.00046825, med en 2.30% endring de siste 24 timene. Nåværende VLAMA til USD konverteringssats er $ 0.00046825 per VLAMA.

LAMA Trust Coin V2 rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 93,680, med en sirkulerende forsyning på 199.57M VLAMA. I løpet av de siste 24 timene VLAMA har den blitt handlet mellom $ 0.00046903(laveste) og $ 0.00047935 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00509577, mens tidenes laveste notering var $ 0.00043679.

Kortsiktig har VLAMA beveget seg -0.24% i løpet av den siste timen og +1.79% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 93.68K$ 93.68K $ 93.68K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 93.68K$ 93.68K $ 93.68K Opplagsforsyning 199.57M 199.57M 199.57M Total forsyning 199,565,401.09615964 199,565,401.09615964 199,565,401.09615964

