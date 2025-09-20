LakeViewMeta (LVM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00124219$ 0.00124219 $ 0.00124219 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -1.04% Prisendring (1D) -22.77% Prisendring (7D) +1,456.06% Prisendring (7D) +1,456.06%

LakeViewMeta (LVM) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har LVM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LVM er $ 0.00124219, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LVM endret seg med -1.04% i løpet av den siste timen, -22.77% over 24 timer og +1,456.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

LakeViewMeta (LVM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 54.86K$ 54.86K $ 54.86K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 54.86K$ 54.86K $ 54.86K Opplagsforsyning 917.88M 917.88M 917.88M Total forsyning 917,882,657.89707 917,882,657.89707 917,882,657.89707

Nåværende markedsverdi på LakeViewMeta er $ 54.86K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LVM er 917.88M, med en total tilgang på 917882657.89707. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 54.86K.