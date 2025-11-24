Lair pris i dag

Sanntids Lair (LAIR) pris i dag er $ 0.00150708, med en 0.86% endring de siste 24 timene. Nåværende LAIR til USD konverteringssats er $ 0.00150708 per LAIR.

Lair rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,069,648, med en sirkulerende forsyning på 709.75M LAIR. I løpet av de siste 24 timene LAIR har den blitt handlet mellom $ 0.00148344(laveste) og $ 0.00150847 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.04308942, mens tidenes laveste notering var $ 0.00146033.

Kortsiktig har LAIR beveget seg -0.02% i løpet av den siste timen og -25.68% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Lair (LAIR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.51M$ 1.51M $ 1.51M Opplagsforsyning 709.75M 709.75M 709.75M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

