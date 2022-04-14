Laine Staked SOL (LAINESOL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Laine Staked SOL (LAINESOL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Laine Staked SOL (LAINESOL) Informasjon A SPL Stake pool token representing the Laine stake pool. A single validator stake pool that delegates to the Laine Solana validator, providing liquid staking access while earning staking and MEV rewards. The price of laineSOL in relation to SOL appreciates over time as the pool accrues staking and MEV rewards. Offisiell nettside: https://stake.laine.one Kjøp LAINESOL nå!

Laine Staked SOL (LAINESOL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Laine Staked SOL (LAINESOL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 38.04M $ 38.04M $ 38.04M Total forsyning: $ 130.36K $ 130.36K $ 130.36K Sirkulerende forsyning: $ 130.36K $ 130.36K $ 130.36K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 38.04M $ 38.04M $ 38.04M All-time high: $ 1,044.04 $ 1,044.04 $ 1,044.04 All-Time Low: $ 8.18 $ 8.18 $ 8.18 Nåværende pris: $ 291.79 $ 291.79 $ 291.79 Lær mer om Laine Staked SOL (LAINESOL) pris

Laine Staked SOL (LAINESOL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Laine Staked SOL (LAINESOL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LAINESOL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LAINESOL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LAINESOLs tokenomics, kan du utforske LAINESOL tokenets livepris!

