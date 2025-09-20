Dagens Laine Staked SOL livepris er 301.27 USD. Spor prisoppdateringer for LAINESOL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LAINESOL pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Laine Staked SOL livepris er 301.27 USD. Spor prisoppdateringer for LAINESOL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LAINESOL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Laine Staked SOL Pris (LAINESOL)

1 LAINESOL til USD livepris:

$301.27
$301.27
-3.70%1D
USD
Laine Staked SOL (LAINESOL) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:16:40 (UTC+8)

Laine Staked SOL (LAINESOL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-0.35%

-3.63%

+22.49%

+22.49%

Laine Staked SOL (LAINESOL) sanntidsprisen er $301.27. I løpet av de siste 24 timene har LAINESOL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 298.5 og et toppnivå på $ 313.0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LAINESOL er $ 1,044.04, mens den rekordlave prisen er $ 8.18.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LAINESOL endret seg med -0.35% i løpet av den siste timen, -3.63% over 24 timer og +22.49% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Laine Staked SOL (LAINESOL) Markedsinformasjon

--
----

Nåværende markedsverdi på Laine Staked SOL er $ 39.27M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LAINESOL er 130.36K, med en total tilgang på 130355.58. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 39.27M.

Laine Staked SOL (LAINESOL) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Laine Staked SOL til USD ble $ -11.3780225908469.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Laine Staked SOL til USD ble $ +83.9855199320.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Laine Staked SOL til USD ble $ +70.8044452730.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Laine Staked SOL til USD ble $ +133.6365831240551.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -11.3780225908469-3.63%
30 dager$ +83.9855199320+27.88%
60 dager$ +70.8044452730+23.50%
90 dager$ +133.6365831240551+79.72%

Hva er Laine Staked SOL (LAINESOL)

A SPL Stake pool token representing the Laine stake pool. A single validator stake pool that delegates to the Laine Solana validator, providing liquid staking access while earning staking and MEV rewards. The price of laineSOL in relation to SOL appreciates over time as the pool accrues staking and MEV rewards.

Laine Staked SOL (LAINESOL) Ressurs

Offisiell nettside

Laine Staked SOL Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Laine Staked SOL (LAINESOL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Laine Staked SOL (LAINESOL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Laine Staked SOL.

Sjekk Laine Staked SOLprisprognosen nå!

LAINESOL til lokale valutaer

Laine Staked SOL (LAINESOL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Laine Staked SOL (LAINESOL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LAINESOL tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Laine Staked SOL (LAINESOL)

Hvor mye er Laine Staked SOL (LAINESOL) verdt i dag?
Live LAINESOL prisen i USD er 301.27 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende LAINESOL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på LAINESOL til USD er $ 301.27. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Laine Staked SOL?
Markedsverdien for LAINESOL er $ 39.27M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av LAINESOL?
Den sirkulerende forsyningen av LAINESOL er 130.36K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLAINESOL ?
LAINESOL oppnådde en ATH-pris på 1,044.04 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på LAINESOL?
LAINESOL så en ATL-pris på 8.18 USD.
Hva er handelsvolumet til LAINESOL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LAINESOL er -- USD.
Vil LAINESOL gå høyere i år?
LAINESOL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LAINESOL prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:16:40 (UTC+8)

Laine Staked SOL (LAINESOL) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.