Laine Staked SOL (LAINESOL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 298.5 $ 298.5 $ 298.5 24 timer lav $ 313.0 $ 313.0 $ 313.0 24 timer høy 24 timer lav $ 298.5$ 298.5 $ 298.5 24 timer høy $ 313.0$ 313.0 $ 313.0 All Time High $ 1,044.04$ 1,044.04 $ 1,044.04 Laveste pris $ 8.18$ 8.18 $ 8.18 Prisendring (1H) -0.35% Prisendring (1D) -3.63% Prisendring (7D) +22.49% Prisendring (7D) +22.49%

Laine Staked SOL (LAINESOL) sanntidsprisen er $301.27. I løpet av de siste 24 timene har LAINESOL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 298.5 og et toppnivå på $ 313.0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LAINESOL er $ 1,044.04, mens den rekordlave prisen er $ 8.18.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LAINESOL endret seg med -0.35% i løpet av den siste timen, -3.63% over 24 timer og +22.49% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Laine Staked SOL (LAINESOL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 39.27M$ 39.27M $ 39.27M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 39.27M$ 39.27M $ 39.27M Opplagsforsyning 130.36K 130.36K 130.36K Total forsyning 130,355.58 130,355.58 130,355.58

Nåværende markedsverdi på Laine Staked SOL er $ 39.27M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LAINESOL er 130.36K, med en total tilgang på 130355.58. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 39.27M.