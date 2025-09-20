LABEL AI (LBL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0.00120545 $ 0.00120545 $ 0.00120545 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0.00120545$ 0.00120545 $ 0.00120545 All Time High $ 0.04601612$ 0.04601612 $ 0.04601612 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +5.01% Prisendring (1D) -13.28% Prisendring (7D) -13.83% Prisendring (7D) -13.83%

LABEL AI (LBL) sanntidsprisen er $0.00104479. I løpet av de siste 24 timene har LBL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0.00120545, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LBL er $ 0.04601612, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LBL endret seg med +5.01% i løpet av den siste timen, -13.28% over 24 timer og -13.83% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

LABEL AI (LBL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.74M$ 2.74M $ 2.74M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.97M$ 2.97M $ 2.97M Opplagsforsyning 2.71B 2.71B 2.71B Total forsyning 2,931,909,687.57 2,931,909,687.57 2,931,909,687.57

Nåværende markedsverdi på LABEL AI er $ 2.74M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LBL er 2.71B, med en total tilgang på 2931909687.57. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.97M.