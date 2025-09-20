kzl (KZL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00005033 24 timer lav $ 0.00005101 24 timer høy All Time High $ 0.00960094 Laveste pris $ 0.00003046 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.32% Prisendring (7D) -3.44%

kzl (KZL) sanntidsprisen er $0.00005076. I løpet av de siste 24 timene har KZL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00005033 og et toppnivå på $ 0.00005101, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KZL er $ 0.00960094, mens den rekordlave prisen er $ 0.00003046.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KZL endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.32% over 24 timer og -3.44% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

kzl (KZL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 50.76K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 50.76K Opplagsforsyning 1000.00M Total forsyning 999,995,657.35

Nåværende markedsverdi på kzl er $ 50.76K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KZL er 1000.00M, med en total tilgang på 999995657.35. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 50.76K.