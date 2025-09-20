KZ (KZ) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00001275$ 0.00001275 $ 0.00001275 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -1.99% Prisendring (7D) -1.99%

KZ (KZ) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har KZ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KZ er $ 0.00001275, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KZ endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -1.99% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

KZ (KZ) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 10.64K$ 10.64K $ 10.64K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 10.64K$ 10.64K $ 10.64K Opplagsforsyning 494.70B 494.70B 494.70B Total forsyning 494,695,174,682.9999 494,695,174,682.9999 494,695,174,682.9999

Nåværende markedsverdi på KZ er $ 10.64K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KZ er 494.70B, med en total tilgang på 494695174682.9999. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.64K.