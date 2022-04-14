Kyros Restaked SOL (KYSOL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Kyros Restaked SOL (KYSOL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Kyros Restaked SOL (KYSOL) Informasjon Kyros will be one of the first vault managers on Jito (Re)staking. Our first vault introduces kySOL. With kySOL, you can earn Solana staking rewards, MEV rewards, and restaking rewards—all in one token. kySOL represents your deposit of JitoSOL in our VRT vault, which helps secure Node Consensus Networks (NCNs) and provides you with additional rewards. kySOL is the liquid restaking token enabling uncapped yield through their liquid restaking token kySOL, a yield-bearing asset on Solana, combining staking rewards, MEV rewards, and restaking rewards in a single token. Offisiell nettside: https://kyros.fi

Kyros Restaked SOL (KYSOL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Kyros Restaked SOL (KYSOL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 41.67M $ 41.67M $ 41.67M Total forsyning: $ 146.46K $ 146.46K $ 146.46K Sirkulerende forsyning: $ 146.45K $ 146.45K $ 146.45K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 41.67M $ 41.67M $ 41.67M All-time high: $ 344.77 $ 344.77 $ 344.77 All-Time Low: $ 25.15 $ 25.15 $ 25.15 Nåværende pris: $ 275.88 $ 275.88 $ 275.88 Lær mer om Kyros Restaked SOL (KYSOL) pris

Kyros Restaked SOL (KYSOL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Kyros Restaked SOL (KYSOL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KYSOL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KYSOL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KYSOLs tokenomics, kan du utforske KYSOL tokenets livepris!

