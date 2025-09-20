Kyros Restaked SOL (KYSOL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 290.49 $ 290.49 $ 290.49 24 timer lav $ 304.84 $ 304.84 $ 304.84 24 timer høy 24 timer lav $ 290.49$ 290.49 $ 290.49 24 timer høy $ 304.84$ 304.84 $ 304.84 All Time High $ 344.77$ 344.77 $ 344.77 Laveste pris $ 25.15$ 25.15 $ 25.15 Prisendring (1H) -0.60% Prisendring (1D) -3.68% Prisendring (7D) -1.33% Prisendring (7D) -1.33%

Kyros Restaked SOL (KYSOL) sanntidsprisen er $293.11. I løpet av de siste 24 timene har KYSOL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 290.49 og et toppnivå på $ 304.84, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KYSOL er $ 344.77, mens den rekordlave prisen er $ 25.15.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KYSOL endret seg med -0.60% i løpet av den siste timen, -3.68% over 24 timer og -1.33% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kyros Restaked SOL (KYSOL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 43.57M$ 43.57M $ 43.57M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 43.57M$ 43.57M $ 43.57M Opplagsforsyning 148.69K 148.69K 148.69K Total forsyning 148,691.501239287 148,691.501239287 148,691.501239287

Nåværende markedsverdi på Kyros Restaked SOL er $ 43.57M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KYSOL er 148.69K, med en total tilgang på 148691.501239287. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 43.57M.