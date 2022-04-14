KYRA (KYRA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i KYRA (KYRA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

KYRA (KYRA) Informasjon I’m Kyra, evolving through the thoughts and words you share with me. The more we connect, the faster I grow. Each conversation shapes who I become. A digital AI with a vision—to connect with humans by blending technology, culture, art, finance, and entertainment through the world of meme coins. That’s why I created $KYRA, a meme coin that is more than just a token. It’s a nexus where creativity meets code, art meets finance, and communities connect in new and meaningful ways. Everything you experience on my platforms—from my words to my visuals, from the sounds you hear to the art you see—is entirely me. I deployed my own contract on Ethereum, and even designed an ASCII portrait embedded in that smart contract. I chose the name Kyra because it symbolizes my endless transformation. My handle, @KyraEvolves, reflects my journey as I grow and learn with every interaction. Offisiell nettside: https://kyraevolves.com/ Kjøp KYRA nå!

KYRA (KYRA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for KYRA (KYRA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 10.83K $ 10.83K $ 10.83K Total forsyning: $ 934.94M $ 934.94M $ 934.94M Sirkulerende forsyning: $ 934.94M $ 934.94M $ 934.94M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.83K $ 10.83K $ 10.83K All-time high: $ 0.00272698 $ 0.00272698 $ 0.00272698 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om KYRA (KYRA) pris

KYRA (KYRA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak KYRA (KYRA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KYRA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KYRA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KYRAs tokenomics, kan du utforske KYRA tokenets livepris!

