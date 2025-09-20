KYRA (KYRA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00272698 Laveste pris $ 0.00000598 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00%

KYRA (KYRA) sanntidsprisen er $0.00001211. I løpet av de siste 24 timene har KYRA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KYRA er $ 0.00272698, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000598.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KYRA endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

KYRA (KYRA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 11.32K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 11.32K Opplagsforsyning 934.94M Total forsyning 934,936,202.609091

Nåværende markedsverdi på KYRA er $ 11.32K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KYRA er 934.94M, med en total tilgang på 934936202.609091. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.32K.