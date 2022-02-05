Kylacoin (KCN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Kylacoin (KCN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Kylacoin (KCN) Informasjon What is Kylacoin Kylacoin is a layer 1 blockchain ecosystem with a store of value that promotes scalability and interoperability. What makes Kylacoin unique? Kylacoin promotes scalability and interoperability with a block time of 60 seconds, guaranteeing transactions, and the most secure hash algorithm, SHA3d. Kylacoin was started with a fair launch, no premine, and no ICO. History of your project. The development of Kylacoin started in December 2021, and the chain started working on February 5, 2022. Right after that, we announced the project on Bitcointalk. What’s next for your project? We're going to develop lite wallets for mobile and other platforms, and we're going to develop a token system on the chain with the help of a strong scripting language. Offisiell nettside: https://kylacoin.com/ Teknisk dokument: https://kylacoin.com/kylacoin_whitepaper.pdf Kjøp KCN nå!

Kylacoin (KCN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Kylacoin (KCN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 56.36K $ 56.36K $ 56.36K Total forsyning: $ 21.00K $ 21.00K $ 21.00K Sirkulerende forsyning: $ 7.48K $ 7.48K $ 7.48K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 158.24K $ 158.24K $ 158.24K All-time high: $ 584.81 $ 584.81 $ 584.81 All-Time Low: $ 5.0 $ 5.0 $ 5.0 Nåværende pris: $ 7.54 $ 7.54 $ 7.54 Lær mer om Kylacoin (KCN) pris

Kylacoin (KCN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Kylacoin (KCN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KCN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KCN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KCNs tokenomics, kan du utforske KCN tokenets livepris!

KCN prisforutsigelse Vil du vite hvor KCN kan være på vei? Vår KCN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KCN tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!