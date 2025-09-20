Kylacoin (KCN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 7.22 $ 7.22 $ 7.22 24 timer lav $ 9.9 $ 9.9 $ 9.9 24 timer høy 24 timer lav $ 7.22$ 7.22 $ 7.22 24 timer høy $ 9.9$ 9.9 $ 9.9 All Time High $ 584.81$ 584.81 $ 584.81 Laveste pris $ 5.0$ 5.0 $ 5.0 Prisendring (1H) -25.58% Prisendring (1D) -26.35% Prisendring (7D) +18.45% Prisendring (7D) +18.45%

Kylacoin (KCN) sanntidsprisen er $7.22. I løpet av de siste 24 timene har KCN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 7.22 og et toppnivå på $ 9.9, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KCN er $ 584.81, mens den rekordlave prisen er $ 5.0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KCN endret seg med -25.58% i løpet av den siste timen, -26.35% over 24 timer og +18.45% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kylacoin (KCN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 54.00K$ 54.00K $ 54.00K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 151.61K$ 151.61K $ 151.61K Opplagsforsyning 7.48K 7.48K 7.48K Total forsyning 21,000.0 21,000.0 21,000.0

Nåværende markedsverdi på Kylacoin er $ 54.00K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KCN er 7.48K, med en total tilgang på 21000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 151.61K.