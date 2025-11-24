Kwenta pris i dag

Sanntids Kwenta (KWENTA) pris i dag er $ 10.85, med en 9.11% endring de siste 24 timene. Nåværende KWENTA til USD konverteringssats er $ 10.85 per KWENTA.

Kwenta rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 5,773,494, med en sirkulerende forsyning på 532.38K KWENTA. I løpet av de siste 24 timene KWENTA har den blitt handlet mellom $ 9.57(laveste) og $ 10.87 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 790.99, mens tidenes laveste notering var $ 6.88.

Kortsiktig har KWENTA beveget seg +0.54% i løpet av den siste timen og -13.84% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Kwenta (KWENTA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.77M$ 5.77M $ 5.77M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 8.65M$ 8.65M $ 8.65M Opplagsforsyning 532.38K 532.38K 532.38K Total forsyning 797,713.826637721 797,713.826637721 797,713.826637721

Nåværende markedsverdi på Kwenta er $ 5.77M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KWENTA er 532.38K, med en total tilgang på 797713.826637721. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.65M.