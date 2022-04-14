kwantxbt (KWANT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i kwantxbt (KWANT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

kwantxbt (KWANT) Informasjon kwantxbt is a Top Hat AI agent trained on technical analysis. Using image processors and AI, kwantxbt is able to analyze charts and provide valuable data, targets, and learnings to users. Kwant has been training using thousands of available charts across both crypto and traditional equity assets. His knowledge base also includes entire books written on technical analysis. He is designed to help people learn and make informed trading decisions. Offisiell nettside: https://tophat.one/token/0e8a81e8-249b-418a-97d4-d9d4541550b4 Kjøp KWANT nå!

kwantxbt (KWANT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for kwantxbt (KWANT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 55.82K $ 55.82K $ 55.82K Total forsyning: $ 994.67M $ 994.67M $ 994.67M Sirkulerende forsyning: $ 930.19M $ 930.19M $ 930.19M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 59.69K $ 59.69K $ 59.69K All-time high: $ 0.02692442 $ 0.02692442 $ 0.02692442 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om kwantxbt (KWANT) pris

kwantxbt (KWANT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak kwantxbt (KWANT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KWANT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KWANT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KWANTs tokenomics, kan du utforske KWANT tokenets livepris!

