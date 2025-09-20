kwantxbt (KWANT) Prisinformasjon (USD)

kwantxbt (KWANT) sanntidsprisen er $0.00006854. I løpet av de siste 24 timene har KWANT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00006859 og et toppnivå på $ 0.00007523, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KWANT er $ 0.02692442, mens den rekordlave prisen er $ 0.00006239.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KWANT endret seg med -1.02% i løpet av den siste timen, -8.01% over 24 timer og -4.63% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

kwantxbt (KWANT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 63.80K$ 63.80K $ 63.80K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 68.22K$ 68.22K $ 68.22K Opplagsforsyning 930.19M 930.19M 930.19M Total forsyning 994,670,985.000984 994,670,985.000984 994,670,985.000984

Nåværende markedsverdi på kwantxbt er $ 63.80K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KWANT er 930.19M, med en total tilgang på 994670985.000984. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 68.22K.