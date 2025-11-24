Kuusou pris i dag

Sanntids Kuusou (KUUSOU) pris i dag er --, med en 2.40% endring de siste 24 timene. Nåværende KUUSOU til USD konverteringssats er -- per KUUSOU.

Kuusou rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 21,367, med en sirkulerende forsyning på 966.66M KUUSOU. I løpet av de siste 24 timene KUUSOU har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00257659, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har KUUSOU beveget seg -7.62% i løpet av den siste timen og -17.88% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Kuusou (KUUSOU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 21.37K$ 21.37K $ 21.37K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 21.52K$ 21.52K $ 21.52K Opplagsforsyning 966.66M 966.66M 966.66M Total forsyning 973,751,116.928184 973,751,116.928184 973,751,116.928184

