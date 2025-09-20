Kurobi (KURO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.230177$ 0.230177 $ 0.230177 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) +0.21% Prisendring (7D) +0.10% Prisendring (7D) +0.10%

Kurobi (KURO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har KURO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KURO er $ 0.230177, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KURO endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, +0.21% over 24 timer og +0.10% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kurobi (KURO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 365.58$ 365.58 $ 365.58 Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.63K$ 5.63K $ 5.63K Opplagsforsyning 25.97M 25.97M 25.97M Total forsyning 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Kurobi er $ 365.58, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KURO er 25.97M, med en total tilgang på 400000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.63K.