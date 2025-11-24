Kura pris i dag

Sanntids Kura (KURA) pris i dag er $ 0.01179251, med en 13.68% endring de siste 24 timene. Nåværende KURA til USD konverteringssats er $ 0.01179251 per KURA.

Kura rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 11,977.14, med en sirkulerende forsyning på 1.02M KURA. I løpet av de siste 24 timene KURA har den blitt handlet mellom $ 0.01073278(laveste) og $ 0.01378558 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.47, mens tidenes laveste notering var $ 0.01073278.

Kortsiktig har KURA beveget seg +8.41% i løpet av den siste timen og -33.83% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Kura (KURA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 11.98K$ 11.98K $ 11.98K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 38.59K$ 38.59K $ 38.59K Opplagsforsyning 1.02M 1.02M 1.02M Total forsyning 3,289,598.494049431 3,289,598.494049431 3,289,598.494049431

