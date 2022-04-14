Kunji Finance (KNJ) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Kunji Finance (KNJ), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Kunji Finance (KNJ) Informasjon What is the project about? Kunji Finance is a decentralized platform that connects asset managers with liquidity providers; allowing those asset managers to leverage their skills with access to further capital while generating trading-based profit opportunities for capital providers. The asset management services can be based on discretionary investment theses that run long and short strategies created by asset managers on the platform, enabling the creation of "hedge funds" for retail investors without any regulatory ambiguity. The active portfolio management is made possible through a unique Synchronised Investment Strategy Orchestration (SISO) mechanism, which allows users to deposit any amount and exit at any time they wish as there is no lock-in or minimum investment required. What makes your project unique? Kunji Finance enables discretionary strategies in a non-custodial way History of your project. We have launched our beta for our early adopters. We will open the platform for public very soon. What’s next for your project? We have planned our IDO this month which will be followed by exchange listing. What can your token be used for? KNJ is the governance token Offisiell nettside: https://www.kunji.finance Teknisk dokument: https://docs.kunji.finance/kunjifinance/whitepaper Kjøp KNJ nå!

Kunji Finance (KNJ) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Kunji Finance (KNJ), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.06M $ 2.06M $ 2.06M Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 44.01M $ 44.01M $ 44.01M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.69M $ 4.69M $ 4.69M All-time high: $ 0.650349 $ 0.650349 $ 0.650349 All-Time Low: $ 0.01289265 $ 0.01289265 $ 0.01289265 Nåværende pris: $ 0.04687868 $ 0.04687868 $ 0.04687868 Lær mer om Kunji Finance (KNJ) pris

Kunji Finance (KNJ) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Kunji Finance (KNJ) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KNJ tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KNJ tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KNJs tokenomics, kan du utforske KNJ tokenets livepris!

KNJ prisforutsigelse Vil du vite hvor KNJ kan være på vei? Vår KNJ prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KNJ tokenets prisforutsigelse nå!

