Dagens Kunji Finance livepris er 0.03650396 USD. Spor prisoppdateringer for KNJ til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KNJ pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Kunji Finance livepris er 0.03650396 USD. Spor prisoppdateringer for KNJ til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KNJ pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om KNJ

KNJ Prisinformasjon

KNJ teknisk dokument

KNJ Offisiell nettside

KNJ tokenomics

KNJ Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Kunji Finance Logo

Kunji Finance Pris (KNJ)

Ikke oppført

1 KNJ til USD livepris:

$0.03650378
$0.03650378$0.03650378
-0.40%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Kunji Finance (KNJ) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:48:14 (UTC+8)

Kunji Finance (KNJ) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.03647888
$ 0.03647888$ 0.03647888
24 timer lav
$ 0.03670033
$ 0.03670033$ 0.03670033
24 timer høy

$ 0.03647888
$ 0.03647888$ 0.03647888

$ 0.03670033
$ 0.03670033$ 0.03670033

$ 0.650349
$ 0.650349$ 0.650349

$ 0.01289265
$ 0.01289265$ 0.01289265

+0.06%

-0.50%

-2.17%

-2.17%

Kunji Finance (KNJ) sanntidsprisen er $0.03650396. I løpet av de siste 24 timene har KNJ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03647888 og et toppnivå på $ 0.03670033, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KNJ er $ 0.650349, mens den rekordlave prisen er $ 0.01289265.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KNJ endret seg med +0.06% i løpet av den siste timen, -0.50% over 24 timer og -2.17% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kunji Finance (KNJ) Markedsinformasjon

$ 1.61M
$ 1.61M$ 1.61M

--
----

$ 3.65M
$ 3.65M$ 3.65M

44.01M
44.01M 44.01M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Kunji Finance er $ 1.61M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KNJ er 44.01M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.65M.

Kunji Finance (KNJ) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Kunji Finance til USD ble $ -0.00018626741094878.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Kunji Finance til USD ble $ +0.0118645499.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Kunji Finance til USD ble $ +0.0002506544.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Kunji Finance til USD ble $ +0.00485763451891761.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00018626741094878-0.50%
30 dager$ +0.0118645499+32.50%
60 dager$ +0.0002506544+0.69%
90 dager$ +0.00485763451891761+15.35%

Hva er Kunji Finance (KNJ)

What is the project about? Kunji Finance is a decentralized platform that connects asset managers with liquidity providers; allowing those asset managers to leverage their skills with access to further capital while generating trading-based profit opportunities for capital providers. The asset management services can be based on discretionary investment theses that run long and short strategies created by asset managers on the platform, enabling the creation of "hedge funds" for retail investors without any regulatory ambiguity. The active portfolio management is made possible through a unique Synchronised Investment Strategy Orchestration (SISO) mechanism, which allows users to deposit any amount and exit at any time they wish as there is no lock-in or minimum investment required. What makes your project unique? Kunji Finance enables discretionary strategies in a non-custodial way History of your project. We have launched our beta for our early adopters. We will open the platform for public very soon. What’s next for your project? We have planned our IDO this month which will be followed by exchange listing. What can your token be used for? KNJ is the governance token

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Kunji Finance (KNJ) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Kunji Finance Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Kunji Finance (KNJ) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Kunji Finance (KNJ) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Kunji Finance.

Sjekk Kunji Financeprisprognosen nå!

KNJ til lokale valutaer

Kunji Finance (KNJ) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Kunji Finance (KNJ) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om KNJ tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Kunji Finance (KNJ)

Hvor mye er Kunji Finance (KNJ) verdt i dag?
Live KNJ prisen i USD er 0.03650396 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende KNJ-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på KNJ til USD er $ 0.03650396. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Kunji Finance?
Markedsverdien for KNJ er $ 1.61M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av KNJ?
Den sirkulerende forsyningen av KNJ er 44.01M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forKNJ ?
KNJ oppnådde en ATH-pris på 0.650349 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på KNJ?
KNJ så en ATL-pris på 0.01289265 USD.
Hva er handelsvolumet til KNJ?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for KNJ er -- USD.
Vil KNJ gå høyere i år?
KNJ kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut KNJ prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:48:14 (UTC+8)

Kunji Finance (KNJ) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.