Kunji Finance (KNJ) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.03647888 $ 0.03647888 $ 0.03647888 24 timer lav $ 0.03670033 $ 0.03670033 $ 0.03670033 24 timer høy 24 timer lav $ 0.03647888$ 0.03647888 $ 0.03647888 24 timer høy $ 0.03670033$ 0.03670033 $ 0.03670033 All Time High $ 0.650349$ 0.650349 $ 0.650349 Laveste pris $ 0.01289265$ 0.01289265 $ 0.01289265 Prisendring (1H) +0.06% Prisendring (1D) -0.50% Prisendring (7D) -2.17% Prisendring (7D) -2.17%

Kunji Finance (KNJ) sanntidsprisen er $0.03650396. I løpet av de siste 24 timene har KNJ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03647888 og et toppnivå på $ 0.03670033, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KNJ er $ 0.650349, mens den rekordlave prisen er $ 0.01289265.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KNJ endret seg med +0.06% i løpet av den siste timen, -0.50% over 24 timer og -2.17% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kunji Finance (KNJ) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.65M$ 3.65M $ 3.65M Opplagsforsyning 44.01M 44.01M 44.01M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Kunji Finance er $ 1.61M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KNJ er 44.01M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.65M.