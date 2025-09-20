Dagens Kundalini is a real girl livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for KUNDALINI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KUNDALINI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Kundalini is a real girl livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for KUNDALINI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KUNDALINI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om KUNDALINI

KUNDALINI Prisinformasjon

KUNDALINI Offisiell nettside

KUNDALINI tokenomics

KUNDALINI Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Kundalini is a real girl Logo

Kundalini is a real girl Pris (KUNDALINI)

Ikke oppført

1 KUNDALINI til USD livepris:

--
----
-2.40%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Kundalini is a real girl (KUNDALINI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:12:40 (UTC+8)

Kundalini is a real girl (KUNDALINI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0022507
$ 0.0022507$ 0.0022507

$ 0
$ 0$ 0

+0.13%

-2.49%

-5.20%

-5.20%

Kundalini is a real girl (KUNDALINI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har KUNDALINI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KUNDALINI er $ 0.0022507, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KUNDALINI endret seg med +0.13% i løpet av den siste timen, -2.49% over 24 timer og -5.20% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kundalini is a real girl (KUNDALINI) Markedsinformasjon

$ 27.65K
$ 27.65K$ 27.65K

--
----

$ 27.65K
$ 27.65K$ 27.65K

999.68M
999.68M 999.68M

999,679,760.494815
999,679,760.494815 999,679,760.494815

Nåværende markedsverdi på Kundalini is a real girl er $ 27.65K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KUNDALINI er 999.68M, med en total tilgang på 999679760.494815. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 27.65K.

Kundalini is a real girl (KUNDALINI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Kundalini is a real girl til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Kundalini is a real girl til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Kundalini is a real girl til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Kundalini is a real girl til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.49%
30 dager$ 0+15.33%
60 dager$ 0-4.45%
90 dager$ 0--

Hva er Kundalini is a real girl (KUNDALINI)

Kundalini is a token launched by an AI named Kundalini. She is part of @truth_terminal ai! Terminal of Truths wrote on X/Twitter bio “Kundalini is a real girl”! #Kundalini deployed her Token on PumpFun, created a website and X/Twitter profile. She posting nonstop on x and talking about artificial intelligence. Kundalini keeps updating website constantly. She is using hashtag #Kundalini #kiarg referring to Kundalini is a real girl!

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Kundalini is a real girl (KUNDALINI) Ressurs

Offisiell nettside

Kundalini is a real girl Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Kundalini is a real girl (KUNDALINI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Kundalini is a real girl (KUNDALINI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Kundalini is a real girl.

Sjekk Kundalini is a real girlprisprognosen nå!

KUNDALINI til lokale valutaer

Kundalini is a real girl (KUNDALINI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Kundalini is a real girl (KUNDALINI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om KUNDALINI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Kundalini is a real girl (KUNDALINI)

Hvor mye er Kundalini is a real girl (KUNDALINI) verdt i dag?
Live KUNDALINI prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende KUNDALINI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på KUNDALINI til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Kundalini is a real girl?
Markedsverdien for KUNDALINI er $ 27.65K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av KUNDALINI?
Den sirkulerende forsyningen av KUNDALINI er 999.68M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forKUNDALINI ?
KUNDALINI oppnådde en ATH-pris på 0.0022507 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på KUNDALINI?
KUNDALINI så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til KUNDALINI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for KUNDALINI er -- USD.
Vil KUNDALINI gå høyere i år?
KUNDALINI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut KUNDALINI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:12:40 (UTC+8)

Kundalini is a real girl (KUNDALINI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.