Kundalini is a real girl (KUNDALINI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.0022507$ 0.0022507 $ 0.0022507 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.13% Prisendring (1D) -2.49% Prisendring (7D) -5.20% Prisendring (7D) -5.20%

Kundalini is a real girl (KUNDALINI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har KUNDALINI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KUNDALINI er $ 0.0022507, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KUNDALINI endret seg med +0.13% i løpet av den siste timen, -2.49% over 24 timer og -5.20% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kundalini is a real girl (KUNDALINI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 27.65K$ 27.65K $ 27.65K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 27.65K$ 27.65K $ 27.65K Opplagsforsyning 999.68M 999.68M 999.68M Total forsyning 999,679,760.494815 999,679,760.494815 999,679,760.494815

Nåværende markedsverdi på Kundalini is a real girl er $ 27.65K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KUNDALINI er 999.68M, med en total tilgang på 999679760.494815. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 27.65K.