Kunci Coin (KUNCI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Kunci Coin (KUNCI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Kunci Coin (KUNCI) Informasjon Kunci is building the next generation blockchain for mass adoption, born to support NFT Marketplace, Metaverse, Decentralize Finance, and retail penetration. Kunci will make blockchain technology accessible and applicable to various industries. Kunci creates a next-generation blockchain-based ecosystem that supports Metaverse and Decentralized Finance and solves real-world problems using blockchain technology. From a blockchain evolution perspective, apart from being the base chain of choice for the NFT Marketplace, Kunci can also function as a circulation chain for various coins or heterogeneous chain tokens, and as a free port in the blockchain world. Offisiell nettside: https://kuncicoin.com/ Teknisk dokument: https://kriprod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/assets/WHITEPAPER_KUNCICOIN_ENG_V2__100222.pdf Kjøp KUNCI nå!

Kunci Coin (KUNCI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Kunci Coin (KUNCI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.48K $ 1.48K $ 1.48K Total forsyning: $ 4.00B $ 4.00B $ 4.00B Sirkulerende forsyning: $ 7.77M $ 7.77M $ 7.77M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 759.79K $ 759.79K $ 759.79K All-time high: $ 0.932116 $ 0.932116 $ 0.932116 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00018995 $ 0.00018995 $ 0.00018995 Lær mer om Kunci Coin (KUNCI) pris

Kunci Coin (KUNCI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Kunci Coin (KUNCI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KUNCI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KUNCI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KUNCIs tokenomics, kan du utforske KUNCI tokenets livepris!

