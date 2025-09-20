Kunci Coin (KUNCI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.932116$ 0.932116 $ 0.932116 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +25.51% Prisendring (7D) +14.04% Prisendring (7D) +14.04%

Kunci Coin (KUNCI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har KUNCI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KUNCI er $ 0.932116, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KUNCI endret seg med -- i løpet av den siste timen, +25.51% over 24 timer og +14.04% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kunci Coin (KUNCI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.87K$ 1.87K $ 1.87K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 961.35K$ 961.35K $ 961.35K Opplagsforsyning 7.77M 7.77M 7.77M Total forsyning 3,999,999,998.28341 3,999,999,998.28341 3,999,999,998.28341

Nåværende markedsverdi på Kunci Coin er $ 1.87K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KUNCI er 7.77M, med en total tilgang på 3999999998.28341. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 961.35K.