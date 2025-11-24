Kumaneene pris i dag

Sanntids Kumaneene (KUMANEENE) pris i dag er --, med en 2.76% endring de siste 24 timene. Nåværende KUMANEENE til USD konverteringssats er -- per KUMANEENE.

Kumaneene rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 31,707, med en sirkulerende forsyning på 1,000.00T KUMANEENE. I løpet av de siste 24 timene KUMANEENE har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har KUMANEENE beveget seg +0.24% i løpet av den siste timen og -11.36% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Kumaneene (KUMANEENE) Markedsinformasjon

Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 31.71K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 31.71K Opplagsforsyning 1,000.00T Total forsyning 1.0e+15

