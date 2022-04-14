Kuma World (KUMA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Kuma World (KUMA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Kuma World (KUMA) Informasjon Kuma World celebrates cultural diversity and digital creativity by encouraging users to showcase their unique perspectives from different locations through photos, artwork, or videos. The project aims to create a global mosaic of experiences, fostering collective exploration and a vibrant community centered on discovery and creativity using custom AI Agent. AI Agent will help community to learn more about the project with the dedicated support using the AI. Offisiell nettside: https://kuma.cam Teknisk dokument: https://www.kuma.cam/#tokenomics Kjøp KUMA nå!

Kuma World (KUMA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Kuma World (KUMA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 199.64K $ 199.64K $ 199.64K Total forsyning: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Sirkulerende forsyning: $ 687.98B $ 687.98B $ 687.98B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 290.19K $ 290.19K $ 290.19K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Kuma World (KUMA) pris

Kuma World (KUMA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Kuma World (KUMA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KUMA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KUMA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KUMAs tokenomics, kan du utforske KUMA tokenets livepris!

KUMA prisforutsigelse Vil du vite hvor KUMA kan være på vei? Vår KUMA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KUMA tokenets prisforutsigelse nå!

