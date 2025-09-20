Kuma World (KUMA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.09% Prisendring (1D) -2.84% Prisendring (7D) -8.42% Prisendring (7D) -8.42%

Kuma World (KUMA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har KUMA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KUMA er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KUMA endret seg med +0.09% i løpet av den siste timen, -2.84% over 24 timer og -8.42% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kuma World (KUMA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 227.31K$ 227.31K $ 227.31K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 330.40K$ 330.40K $ 330.40K Opplagsforsyning 687.98B 687.98B 687.98B Total forsyning 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Kuma World er $ 227.31K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KUMA er 687.98B, med en total tilgang på 1000000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 330.40K.