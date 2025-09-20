Kuma Inu (KUMA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.95% Prisendring (7D) -7.94% Prisendring (7D) -7.94%

Kuma Inu (KUMA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har KUMA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KUMA er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KUMA endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.95% over 24 timer og -7.94% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kuma Inu (KUMA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.52M$ 1.52M $ 1.52M Opplagsforsyning 399.05T 399.05T 399.05T Total forsyning 491,490,111,925,534.7 491,490,111,925,534.7 491,490,111,925,534.7

Nåværende markedsverdi på Kuma Inu er $ 1.24M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KUMA er 399.05T, med en total tilgang på 491490111925534.7. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.52M.