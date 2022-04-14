Kulu the Pangolin (KULU) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Kulu the Pangolin (KULU), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Kulu the Pangolin (KULU) Informasjon Kulu the Pangolin is a crypto project on the networkis a crypto project on the Solana network that features the character of Kulu, a cartoon pangolin inspired by a real-life threat to pangolins—the world's most illegally trafficked mammal. Through Kulu's story, this project aims to raise awareness about the threat of pangolin extinction, by combining digital assets and wildlife conservation efforts in a creative and impactful way. Offisiell nettside: https://kuluthepangolin.com/ Kjøp KULU nå!

Kulu the Pangolin (KULU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Kulu the Pangolin (KULU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 21.64K $ 21.64K $ 21.64K Total forsyning: $ 930.30M $ 930.30M $ 930.30M Sirkulerende forsyning: $ 930.30M $ 930.30M $ 930.30M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 21.64K $ 21.64K $ 21.64K All-time high: $ 0.00017507 $ 0.00017507 $ 0.00017507 All-Time Low: $ 0.00001911 $ 0.00001911 $ 0.00001911 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Kulu the Pangolin (KULU) pris

Kulu the Pangolin (KULU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Kulu the Pangolin (KULU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KULU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KULU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KULUs tokenomics, kan du utforske KULU tokenets livepris!

