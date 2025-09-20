Dagens Kulu the Pangolin livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for KULU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KULU pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Kulu the Pangolin livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for KULU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KULU pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Kulu the Pangolin Logo

Kulu the Pangolin Pris (KULU)

Ikke oppført

1 KULU til USD livepris:

--
----
0.00%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Kulu the Pangolin (KULU) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:12:26 (UTC+8)

Kulu the Pangolin (KULU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+12.04%

+12.04%

Kulu the Pangolin (KULU) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har KULU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KULU er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KULU endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +12.04% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kulu the Pangolin (KULU) Markedsinformasjon

$ 21.64K
$ 21.64K$ 21.64K

--
----

$ 21.64K
$ 21.64K$ 21.64K

930.30M
930.30M 930.30M

930,296,362.97508
930,296,362.97508 930,296,362.97508

Nåværende markedsverdi på Kulu the Pangolin er $ 21.64K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KULU er 930.30M, med en total tilgang på 930296362.97508. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 21.64K.

Kulu the Pangolin (KULU) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Kulu the Pangolin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Kulu the Pangolin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Kulu the Pangolin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Kulu the Pangolin til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ 0+19.79%
60 dager$ 0-19.11%
90 dager$ 0--

Hva er Kulu the Pangolin (KULU)

Kulu the Pangolin is a crypto project on the networkis a crypto project on the Solana network that features the character of Kulu, a cartoon pangolin inspired by a real-life threat to pangolins—the world's most illegally trafficked mammal. Through Kulu's story, this project aims to raise awareness about the threat of pangolin extinction, by combining digital assets and wildlife conservation efforts in a creative and impactful way.

Kulu the Pangolin (KULU) Ressurs

Offisiell nettside

Kulu the Pangolin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Kulu the Pangolin (KULU) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Kulu the Pangolin (KULU) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Kulu the Pangolin.

Sjekk Kulu the Pangolinprisprognosen nå!

KULU til lokale valutaer

Kulu the Pangolin (KULU) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Kulu the Pangolin (KULU) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om KULU tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Kulu the Pangolin (KULU)

Hvor mye er Kulu the Pangolin (KULU) verdt i dag?
Live KULU prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende KULU-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på KULU til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Kulu the Pangolin?
Markedsverdien for KULU er $ 21.64K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av KULU?
Den sirkulerende forsyningen av KULU er 930.30M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forKULU ?
KULU oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på KULU?
KULU så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til KULU?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for KULU er -- USD.
Vil KULU gå høyere i år?
KULU kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut KULU prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:12:26 (UTC+8)

Kulu the Pangolin (KULU) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.