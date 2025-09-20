Kudai (KUDAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.17% Prisendring (1D) -2.52% Prisendring (7D) -7.23% Prisendring (7D) -7.23%

Kudai (KUDAI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har KUDAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KUDAI er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KUDAI endret seg med +0.17% i løpet av den siste timen, -2.52% over 24 timer og -7.23% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kudai (KUDAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M Opplagsforsyning 100.00B 100.00B 100.00B Total forsyning 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Kudai er $ 1.27M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KUDAI er 100.00B, med en total tilgang på 100000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.27M.