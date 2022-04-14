KUB Coin (KUB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i KUB Coin (KUB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

KUB Coin (KUB) Informasjon The KUB Coin (KUB) is the native utility coin powering the KUB Chain, serving as a cornerstone of its growing ecosystem. It facilitates on-chain gas fee payments, can be converted into fee credits on the Bitkub Exchange, and enables staking for Validators and Delegators to actively secure and govern the network. KUB also supports seamless exchanges with various digital assets and unlocks exclusive services and benefits from KUB Chain's partners, driving innovation and collaboration within the blockchain ecosystem. Additionally, KUB is listed on Thailand’s leading Bitkub Exchange and other international cryptocurrency exchanges, ensuring accessibility and global reach. Offisiell nettside: https://kubchain.com/ Teknisk dokument: https://www.bitkubchain.com/docs/EN_Bitkub_Chain_WhitePaper_V3.3.pdf Kjøp KUB nå!

KUB Coin (KUB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for KUB Coin (KUB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 138.44M $ 138.44M $ 138.44M Total forsyning: $ 110.00M $ 110.00M $ 110.00M Sirkulerende forsyning: $ 88.85M $ 88.85M $ 88.85M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 171.39M $ 171.39M $ 171.39M All-time high: $ 17.24 $ 17.24 $ 17.24 All-Time Low: $ 0.381968 $ 0.381968 $ 0.381968 Nåværende pris: $ 1.56 $ 1.56 $ 1.56 Lær mer om KUB Coin (KUB) pris

KUB Coin (KUB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak KUB Coin (KUB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KUB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KUB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KUBs tokenomics, kan du utforske KUB tokenets livepris!

KUB prisforutsigelse Vil du vite hvor KUB kan være på vei? Vår KUB prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KUB tokenets prisforutsigelse nå!

