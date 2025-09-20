KUB Coin (KUB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.57 24 timer lav $ 1.63 24 timer høy All Time High $ 17.24 Laveste pris $ 0.381968 Prisendring (1H) +0.32% Prisendring (1D) -1.24% Prisendring (7D) +1.80%

KUB Coin (KUB) sanntidsprisen er $1.59. I løpet av de siste 24 timene har KUB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.57 og et toppnivå på $ 1.63, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KUB er $ 17.24, mens den rekordlave prisen er $ 0.381968.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KUB endret seg med +0.32% i løpet av den siste timen, -1.24% over 24 timer og +1.80% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

KUB Coin (KUB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 140.93M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 174.47M Opplagsforsyning 88.85M Total forsyning 110,000,000.0

Nåværende markedsverdi på KUB Coin er $ 140.93M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KUB er 88.85M, med en total tilgang på 110000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 174.47M.