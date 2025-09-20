Dagens KUB Coin livepris er 1.59 USD. Spor prisoppdateringer for KUB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KUB pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens KUB Coin livepris er 1.59 USD. Spor prisoppdateringer for KUB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KUB pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 KUB til USD livepris:

$1.59
$1.59
-0.90%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
KUB Coin (KUB) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:16:20 (UTC+8)

KUB Coin (KUB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 1.57
$ 1.57
24 timer lav
$ 1.63
$ 1.63
24 timer høy

$ 1.57
$ 1.57

$ 1.63
$ 1.63

$ 17.24
$ 17.24

$ 0.381968
$ 0.381968

+0.32%

-1.24%

+1.80%

+1.80%

KUB Coin (KUB) sanntidsprisen er $1.59. I løpet av de siste 24 timene har KUB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.57 og et toppnivå på $ 1.63, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KUB er $ 17.24, mens den rekordlave prisen er $ 0.381968.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KUB endret seg med +0.32% i løpet av den siste timen, -1.24% over 24 timer og +1.80% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

KUB Coin (KUB) Markedsinformasjon

$ 140.93M
$ 140.93M

--
--

$ 174.47M
$ 174.47M

88.85M
88.85M

110,000,000.0
110,000,000.0

Nåværende markedsverdi på KUB Coin er $ 140.93M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KUB er 88.85M, med en total tilgang på 110000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 174.47M.

KUB Coin (KUB) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på KUB Coin til USD ble $ -0.020026945114935.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på KUB Coin til USD ble $ +0.1140020460.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på KUB Coin til USD ble $ -0.0633808980.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på KUB Coin til USD ble $ +0.1421342194155074.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.020026945114935-1.24%
30 dager$ +0.1140020460+7.17%
60 dager$ -0.0633808980-3.98%
90 dager$ +0.1421342194155074+9.82%

Hva er KUB Coin (KUB)

The KUB Coin (KUB) is the native utility coin powering the KUB Chain, serving as a cornerstone of its growing ecosystem. It facilitates on-chain gas fee payments, can be converted into fee credits on the Bitkub Exchange, and enables staking for Validators and Delegators to actively secure and govern the network. KUB also supports seamless exchanges with various digital assets and unlocks exclusive services and benefits from KUB Chain's partners, driving innovation and collaboration within the blockchain ecosystem. Additionally, KUB is listed on Thailand’s leading Bitkub Exchange and other international cryptocurrency exchanges, ensuring accessibility and global reach.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

KUB Coin (KUB) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

KUB Coin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil KUB Coin (KUB) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine KUB Coin (KUB) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for KUB Coin.

Sjekk KUB Coinprisprognosen nå!

KUB til lokale valutaer

KUB Coin (KUB) tokenomics

Å forstå tokenomics bak KUB Coin (KUB) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om KUB tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om KUB Coin (KUB)

Hvor mye er KUB Coin (KUB) verdt i dag?
Live KUB prisen i USD er 1.59 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende KUB-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på KUB til USD er $ 1.59. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for KUB Coin?
Markedsverdien for KUB er $ 140.93M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av KUB?
Den sirkulerende forsyningen av KUB er 88.85M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forKUB ?
KUB oppnådde en ATH-pris på 17.24 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på KUB?
KUB så en ATL-pris på 0.381968 USD.
Hva er handelsvolumet til KUB?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for KUB er -- USD.
Vil KUB gå høyere i år?
KUB kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut KUB prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:16:20 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.