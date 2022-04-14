Krypton DAO (KRD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Krypton DAO (KRD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Krypton DAO (KRD) Informasjon The Krypton DAO is the world's first decentralized community alliance platform with DAO governance. Offisiell nettside: https://krypton.homes/ Kjøp KRD nå!

Krypton DAO (KRD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Krypton DAO (KRD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 598.91K $ 598.91K $ 598.91K Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 102.46M $ 102.46M $ 102.46M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 58.45M $ 58.45M $ 58.45M All-time high: $ 4.1 $ 4.1 $ 4.1 All-Time Low: $ 0.00558758 $ 0.00558758 $ 0.00558758 Nåværende pris: $ 0.00584543 $ 0.00584543 $ 0.00584543 Lær mer om Krypton DAO (KRD) pris

Krypton DAO (KRD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Krypton DAO (KRD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KRD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KRD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KRDs tokenomics, kan du utforske KRD tokenets livepris!

KRD prisforutsigelse Vil du vite hvor KRD kan være på vei? Vår KRD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KRD tokenets prisforutsigelse nå!

