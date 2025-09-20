Krypton DAO (KRD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00558773 $ 0.00558773 $ 0.00558773 24 timer lav $ 0.00650093 $ 0.00650093 $ 0.00650093 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00558773$ 0.00558773 $ 0.00558773 24 timer høy $ 0.00650093$ 0.00650093 $ 0.00650093 All Time High $ 4.1$ 4.1 $ 4.1 Laveste pris $ 0.00558773$ 0.00558773 $ 0.00558773 Prisendring (1H) -1.00% Prisendring (1D) -7.99% Prisendring (7D) -23.33% Prisendring (7D) -23.33%

Krypton DAO (KRD) sanntidsprisen er $0.00588739. I løpet av de siste 24 timene har KRD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00558773 og et toppnivå på $ 0.00650093, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KRD er $ 4.1, mens den rekordlave prisen er $ 0.00558773.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KRD endret seg med -1.00% i løpet av den siste timen, -7.99% over 24 timer og -23.33% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Krypton DAO (KRD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 603.21K$ 603.21K $ 603.21K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 58.87M$ 58.87M $ 58.87M Opplagsforsyning 102.46M 102.46M 102.46M Total forsyning 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Krypton DAO er $ 603.21K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KRD er 102.46M, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 58.87M.