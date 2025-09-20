Dagens Krypton DAO livepris er 0.00588739 USD. Spor prisoppdateringer for KRD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KRD pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Krypton DAO livepris er 0.00588739 USD. Spor prisoppdateringer for KRD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KRD pristrenden enkelt hos MEXC nå.

$0.00588739
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
Krypton DAO (KRD) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:25:46 (UTC+8)

Krypton DAO (KRD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00558773
24 timer lav
$ 0.00650093
24 timer høy

$ 0.00558773
$ 0.00650093
$ 4.1
$ 0.00558773
-1.00%

-7.99%

-23.33%

-23.33%

Krypton DAO (KRD) sanntidsprisen er $0.00588739. I løpet av de siste 24 timene har KRD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00558773 og et toppnivå på $ 0.00650093, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KRD er $ 4.1, mens den rekordlave prisen er $ 0.00558773.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KRD endret seg med -1.00% i løpet av den siste timen, -7.99% over 24 timer og -23.33% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Krypton DAO (KRD) Markedsinformasjon

$ 603.21K
--
$ 58.87M
102.46M
10,000,000,000.0
Nåværende markedsverdi på Krypton DAO er $ 603.21K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KRD er 102.46M, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 58.87M.

Krypton DAO (KRD) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Krypton DAO til USD ble $ -0.000511299100743854.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Krypton DAO til USD ble $ -0.0027355304.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Krypton DAO til USD ble $ -0.0034497332.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Krypton DAO til USD ble $ -0.01518780756097308.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000511299100743854-7.99%
30 dager$ -0.0027355304-46.46%
60 dager$ -0.0034497332-58.59%
90 dager$ -0.01518780756097308-72.06%

Hva er Krypton DAO (KRD)

The Krypton DAO is the world's first decentralized community alliance platform with DAO governance.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Krypton DAO (KRD) Ressurs

Offisiell nettside

Krypton DAO Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Krypton DAO (KRD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Krypton DAO (KRD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Krypton DAO.

Sjekk Krypton DAOprisprognosen nå!

KRD til lokale valutaer

Krypton DAO (KRD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Krypton DAO (KRD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om KRD tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Krypton DAO (KRD)

Hvor mye er Krypton DAO (KRD) verdt i dag?
Live KRD prisen i USD er 0.00588739 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende KRD-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på KRD til USD er $ 0.00588739. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Krypton DAO?
Markedsverdien for KRD er $ 603.21K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av KRD?
Den sirkulerende forsyningen av KRD er 102.46M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forKRD ?
KRD oppnådde en ATH-pris på 4.1 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på KRD?
KRD så en ATL-pris på 0.00558773 USD.
Hva er handelsvolumet til KRD?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for KRD er -- USD.
Vil KRD gå høyere i år?
KRD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut KRD prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:25:46 (UTC+8)

Krypton DAO (KRD) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.