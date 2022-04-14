KRWO (KRWO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i KRWO (KRWO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

KRWO (KRWO) Informasjon KRWO is a Korean Won-backed stablecoin issued on the Kaia blockchain through an open and transparent smart contract developed by the GimSwap team. While currently launched on the Kaia blockchain, KRWO is designed to expand to multiple major blockchains in the future, enabling a broader reach and greater utility. It is built on the Open Voucher (OV) protocol, a system designed by Open Asset to tokenize fiat-backed assets into OV vouchers. KRWO enables secure and efficient Korean Won transactions across Web2 and Web3 environments, bridging traditional finance and blockchain technology to support decentralized finance (DeFi) activities. Offisiell nettside: https://gimswap.com Teknisk dokument: https://docs.gimswap.com/gimswap-guide/what-is-krwo Kjøp KRWO nå!

KRWO (KRWO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for KRWO (KRWO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 14.35K $ 14.35K $ 14.35K Total forsyning: $ 20.30M $ 20.30M $ 20.30M Sirkulerende forsyning: $ 20.30M $ 20.30M $ 20.30M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 14.35K $ 14.35K $ 14.35K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00070677 $ 0.00070677 $ 0.00070677 Lær mer om KRWO (KRWO) pris

KRWO (KRWO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak KRWO (KRWO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KRWO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KRWO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KRWOs tokenomics, kan du utforske KRWO tokenets livepris!

KRWO prisforutsigelse Vil du vite hvor KRWO kan være på vei? Vår KRWO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KRWO tokenets prisforutsigelse nå!

