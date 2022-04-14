Kroak on Kaspa (KROAK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Kroak on Kaspa (KROAK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Kroak on Kaspa (KROAK) Informasjon $KROAK is a meme coin that was deployed on KRC-20 and was 100% fair launched. KROAK aims to build a strong community of meme-coin enthusiasts who are interested in changing the negative sentiments growing in the crypto space. KROAK works to use its meme-ability to uplift community members and promote morally sound crypto practices. KROAKS narrative begins like this… After KROAKing all his coins on frog-memes, KROAK has come back to avenge his gains and become a rich frog by building the strongest community in all of crypto. Offisiell nettside: https://www.kroakonkaspa.com/

Kroak on Kaspa (KROAK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Kroak on Kaspa (KROAK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 413.29K $ 413.29K $ 413.29K Total forsyning: $ 690.00M $ 690.00M $ 690.00M Sirkulerende forsyning: $ 690.00M $ 690.00M $ 690.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 413.29K $ 413.29K $ 413.29K All-time high: $ 0.00371105 $ 0.00371105 $ 0.00371105 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00059935 $ 0.00059935 $ 0.00059935 Lær mer om Kroak on Kaspa (KROAK) pris

Kroak on Kaspa (KROAK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Kroak on Kaspa (KROAK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KROAK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KROAK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KROAKs tokenomics, kan du utforske KROAK tokenets livepris!

KROAK prisforutsigelse Vil du vite hvor KROAK kan være på vei? Vår KROAK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KROAK tokenets prisforutsigelse nå!

