Dagens Kroak on Kaspa livepris er 0.00061715 USD. Spor prisoppdateringer for KROAK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer.

Kroak on Kaspa Pris (KROAK)

1 KROAK til USD livepris:

$0.00061599
$0.00061599$0.00061599
+1.40%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
Kroak on Kaspa (KROAK) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:08:28 (UTC+8)

Kroak on Kaspa (KROAK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00060628
24 timer lav
$ 0.00063774
24 timer høy

$ 0.00060628
$ 0.00063774
$ 0.00371105
$ 0.00014012
-0.12%

+1.64%

+1.00%

+1.00%

Kroak on Kaspa (KROAK) sanntidsprisen er $0.00061715. I løpet av de siste 24 timene har KROAK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00060628 og et toppnivå på $ 0.00063774, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KROAK er $ 0.00371105, mens den rekordlave prisen er $ 0.00014012.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KROAK endret seg med -0.12% i løpet av den siste timen, +1.64% over 24 timer og +1.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kroak on Kaspa (KROAK) Markedsinformasjon

$ 425.83K
--
$ 425.83K
690.00M
690,000,000.0
Nåværende markedsverdi på Kroak on Kaspa er $ 425.83K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KROAK er 690.00M, med en total tilgang på 690000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 425.83K.

Kroak on Kaspa (KROAK) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Kroak on Kaspa til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Kroak on Kaspa til USD ble $ +0.0000154260.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Kroak on Kaspa til USD ble $ -0.0001132981.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Kroak on Kaspa til USD ble $ -0.0002876540567132114.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+1.64%
30 dager$ +0.0000154260+2.50%
60 dager$ -0.0001132981-18.35%
90 dager$ -0.0002876540567132114-31.79%

Hva er Kroak on Kaspa (KROAK)

$KROAK is a meme coin that was deployed on KRC-20 and was 100% fair launched. KROAK aims to build a strong community of meme-coin enthusiasts who are interested in changing the negative sentiments growing in the crypto space. KROAK works to use its meme-ability to uplift community members and promote morally sound crypto practices. KROAKS narrative begins like this… After KROAKing all his coins on frog-memes, KROAK has come back to avenge his gains and become a rich frog by building the strongest community in all of crypto.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Kroak on Kaspa (KROAK) Ressurs

Offisiell nettside

Kroak on Kaspa Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Kroak on Kaspa (KROAK) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Kroak on Kaspa (KROAK) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Kroak on Kaspa.

Sjekk Kroak on Kaspaprisprognosen nå!

KROAK til lokale valutaer

Kroak on Kaspa (KROAK) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Kroak on Kaspa (KROAK) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om KROAK tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Kroak on Kaspa (KROAK)

Hvor mye er Kroak on Kaspa (KROAK) verdt i dag?
Live KROAK prisen i USD er 0.00061715 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende KROAK-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på KROAK til USD er $ 0.00061715. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Kroak on Kaspa?
Markedsverdien for KROAK er $ 425.83K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av KROAK?
Den sirkulerende forsyningen av KROAK er 690.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forKROAK ?
KROAK oppnådde en ATH-pris på 0.00371105 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på KROAK?
KROAK så en ATL-pris på 0.00014012 USD.
Hva er handelsvolumet til KROAK?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for KROAK er -- USD.
Vil KROAK gå høyere i år?
KROAK kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut KROAK prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:08:28 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.