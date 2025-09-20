Kroak on Kaspa (KROAK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00060628 $ 0.00060628 $ 0.00060628 24 timer lav $ 0.00063774 $ 0.00063774 $ 0.00063774 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00060628$ 0.00060628 $ 0.00060628 24 timer høy $ 0.00063774$ 0.00063774 $ 0.00063774 All Time High $ 0.00371105$ 0.00371105 $ 0.00371105 Laveste pris $ 0.00014012$ 0.00014012 $ 0.00014012 Prisendring (1H) -0.12% Prisendring (1D) +1.64% Prisendring (7D) +1.00% Prisendring (7D) +1.00%

Kroak on Kaspa (KROAK) sanntidsprisen er $0.00061715. I løpet av de siste 24 timene har KROAK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00060628 og et toppnivå på $ 0.00063774, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KROAK er $ 0.00371105, mens den rekordlave prisen er $ 0.00014012.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KROAK endret seg med -0.12% i løpet av den siste timen, +1.64% over 24 timer og +1.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kroak on Kaspa (KROAK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 425.83K$ 425.83K $ 425.83K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 425.83K$ 425.83K $ 425.83K Opplagsforsyning 690.00M 690.00M 690.00M Total forsyning 690,000,000.0 690,000,000.0 690,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Kroak on Kaspa er $ 425.83K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KROAK er 690.00M, med en total tilgang på 690000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 425.83K.