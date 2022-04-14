Krex (KREX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Krex (KREX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Krex (KREX) Informasjon The Krex Project is a groundbreaking fusion of storytelling, cryptocurrency, and advanced blockchain technology, designed to revolutionize the way we view digital ecosystems. At its core, it blends a vibrant fictional narrative with real-world crypto innovation, creating a unique and engaging platform for investors and enthusiasts alike. Key Highlights: The Visionary Leader – Krex: Krex, a half-human, half-reptile cryptographer, is the central figure of this project. His mission? To secure the Kaspa blockchain while empowering the crypto community through innovation, inclusivity, and unparalleled opportunities. KREX Token: The project is anchored by the KREX Token, a revolutionary asset built on the KRC-20 network. It offers not just wealth-building opportunities but also unique perks like digital superpowers, exclusive club memberships, and access to special features on the Kasparex platform. Kasparex Ecosystem: A hub for creativity and growth, Kasparex.com is the ultimate platform for: Launching new tokens tied to the ongoing story. Supporting community-driven initiatives. Offering tools for project creation and collaboration. Dynamic Narrative: The project introduces a story-driven approach where every token, character, and feature is part of a larger narrative called "Krex's Chronicles". Investors not only benefit financially but also become part of an evolving tale within Kaspaland, making the experience immersive and rewarding. XEN-B Club: An exclusive group for the most loyal and high-net-worth investors, offering unparalleled networking opportunities and access to premium features, airdrops, and decision-making in the Kasparex ecosystem. Offisiell nettside: https://www.kasparex.com Teknisk dokument: https://www.kasparex.com/_files/ugd/de4185_bd8c88c240894ad589cb470e25f2e51e.pdf Kjøp KREX nå!

Krex (KREX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Krex (KREX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 233.09K $ 233.09K $ 233.09K Total forsyning: $ 21.00B $ 21.00B $ 21.00B Sirkulerende forsyning: $ 21.00B $ 21.00B $ 21.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 233.09K $ 233.09K $ 233.09K All-time high: $ 0.00016145 $ 0.00016145 $ 0.00016145 All-Time Low: $ 0.00000702 $ 0.00000702 $ 0.00000702 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Krex (KREX) pris

Krex (KREX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Krex (KREX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KREX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KREX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KREXs tokenomics, kan du utforske KREX tokenets livepris!

KREX prisforutsigelse Vil du vite hvor KREX kan være på vei? Vår KREX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KREX tokenets prisforutsigelse nå!

