KRAMPUS (KRAMPUS) Informasjon Trippin' Ape Tribe is a community-first PFP project on Solana, backed by strong and ownable branding, cheeky storytelling, innovative long-term utility, and a passionate community of free-thinking degens. 10,000 Apes have fallen under the trance of a mysterious yet charismatic leader, Chorles, but don’t worry… it's definitely not a cult. At some point in our inconsequential existence, we were just your ordinary apes: kickin it in trees, eating bananas and shit (just to be clear, no, I don’t mean we were eating shit). Everything changed when a bunch of spunions came to our island blaring strange sounds and strands of fire in the sky for something called Fire Festival 2. These strange beings seemed to be entranced, hypnotized by sonic beats. We observed from a distance and noticed the mood started to change. When their food and water went dry and their performers stopped showing up, these pompous savages began to devolve. Offisiell nettside: https://www.trippinapetribe.xyz/ Kjøp KRAMPUS nå!

KRAMPUS (KRAMPUS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for KRAMPUS (KRAMPUS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 23.42K $ 23.42K $ 23.42K Total forsyning: $ 991.72M $ 991.72M $ 991.72M Sirkulerende forsyning: $ 991.72M $ 991.72M $ 991.72M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 23.42K $ 23.42K $ 23.42K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om KRAMPUS (KRAMPUS) pris

KRAMPUS (KRAMPUS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak KRAMPUS (KRAMPUS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KRAMPUS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KRAMPUS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KRAMPUSs tokenomics, kan du utforske KRAMPUS tokenets livepris!

KRAMPUS prisforutsigelse Vil du vite hvor KRAMPUS kan være på vei? Vår KRAMPUS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KRAMPUS tokenets prisforutsigelse nå!

