Kraken Wrapped BTC pris i dag

Sanntids Kraken Wrapped BTC (KBTC) pris i dag er $ 86,909, med en 2.75% endring de siste 24 timene. Nåværende KBTC til USD konverteringssats er $ 86,909 per KBTC.

Kraken Wrapped BTC rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 160,929,725, med en sirkulerende forsyning på 1.85K KBTC. I løpet av de siste 24 timene KBTC har den blitt handlet mellom $ 84,164(laveste) og $ 87,348 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 126,108, mens tidenes laveste notering var $ 72,684.

Kortsiktig har KBTC beveget seg +0.07% i løpet av den siste timen og -8.27% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Kraken Wrapped BTC (KBTC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 160.93M
Volum (24 timer) --
Fullt utvannet markedsverdi $ 160.93M
Opplagsforsyning 1.85K
Total forsyning 1,850.0

Nåværende markedsverdi på Kraken Wrapped BTC er $ 160.93M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KBTC er 1.85K, med en total tilgang på 1850.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 160.93M.