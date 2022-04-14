Kozue (KOZUE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Kozue (KOZUE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Kozue (KOZUE) Informasjon Kozue and Neiro, once just two small lives lost in the vast sea of a bustling animal shelter, found solace in each other's company. Their days were spent huddled close, the warmth of their shared fur a comforting reminder that they were not alone in the world. As littermates, their bond was unique, forged in the common hope that someday, they'd find their forever homes. That day came, but not without its bittersweet twist. Neiro, with his charismatic charm and undeniable appeal, was soon adopted into a home that recognized his potential for stardom. He became a sensation, his name whispered in awe among the pet community, his face adorning magazines, and his life a whirlwind of events and appearances. Kozue, though adopted into a different home, watched from the sidelines, her heart swelling with pride for her brother. Despite the distance and the fame that surrounded Neiro, their connection never waned. She kept tabs on him through social media, clips of his adventures, and the occasional update from their past shelter mates. Their bond, built on the humble beginnings of shared meals from a shelter bowl and the soft comfort of being curled up together against the cold, remained unbreakable. Kozue, now in a loving home herself, often thought of the days they spent side by side, dreaming of better lives. She knew, even from afar, that they were both living out those dreams, but always with a piece of their heart left with each other. Neiro, for his part, would often look into the camera during interviews or photo shoots, his eyes seeming to search for something or someone. Those who knew him well could tell he was thinking of Kozue, his protector, his confidante, his sister from the shelter days. Their story, though now filled with fame on one side, was at its core a testament to the enduring power of sibling bonds, no matter the circumstances of their beginning or the paths their lives took. Offisiell nettside: https://kozue.community/ Kjøp KOZUE nå!

Kozue (KOZUE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Kozue (KOZUE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 12.64K $ 12.64K $ 12.64K Total forsyning: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Sirkulerende forsyning: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 12.64K $ 12.64K $ 12.64K All-time high: $ 0.00427184 $ 0.00427184 $ 0.00427184 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Kozue (KOZUE) pris

Kozue (KOZUE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Kozue (KOZUE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KOZUE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KOZUE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KOZUEs tokenomics, kan du utforske KOZUE tokenets livepris!

