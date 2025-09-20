Kozue (KOZUE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0000626 $ 0.0000626 $ 0.0000626 24 timer lav $ 0.00006287 $ 0.00006287 $ 0.00006287 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0000626$ 0.0000626 $ 0.0000626 24 timer høy $ 0.00006287$ 0.00006287 $ 0.00006287 All Time High $ 0.00427184$ 0.00427184 $ 0.00427184 Laveste pris $ 0.00002883$ 0.00002883 $ 0.00002883 Prisendring (1H) -0.06% Prisendring (1D) -0.05% Prisendring (7D) +2.28% Prisendring (7D) +2.28%

Kozue (KOZUE) sanntidsprisen er $0.00006271. I løpet av de siste 24 timene har KOZUE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0000626 og et toppnivå på $ 0.00006287, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KOZUE er $ 0.00427184, mens den rekordlave prisen er $ 0.00002883.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KOZUE endret seg med -0.06% i løpet av den siste timen, -0.05% over 24 timer og +2.28% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kozue (KOZUE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 12.54K$ 12.54K $ 12.54K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 12.54K$ 12.54K $ 12.54K Opplagsforsyning 200.00M 200.00M 200.00M Total forsyning 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Kozue er $ 12.54K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KOZUE er 200.00M, med en total tilgang på 200000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.54K.