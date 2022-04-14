Kovin Segnocchi (KOVIN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Kovin Segnocchi (KOVIN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Kovin Segnocchi (KOVIN) Informasjon Avalanche is no longer comparable to anything else in the crypto space. It's absolutely in its own new category of performant, flexible, multi-vm compute. It is becoming the first, true "decentralized AWS" of the crypto space, and nothing compares. Kovin Segnocchi, 2024. Offisiell nettside: https://kovin.lol/ Kjøp KOVIN nå!

Kovin Segnocchi (KOVIN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Kovin Segnocchi (KOVIN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 58.95K $ 58.95K $ 58.95K Total forsyning: $ 69.42B $ 69.42B $ 69.42B Sirkulerende forsyning: $ 69.42B $ 69.42B $ 69.42B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 58.95K $ 58.95K $ 58.95K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Kovin Segnocchi (KOVIN) pris

Kovin Segnocchi (KOVIN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Kovin Segnocchi (KOVIN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KOVIN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KOVIN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KOVINs tokenomics, kan du utforske KOVIN tokenets livepris!

KOVIN prisforutsigelse Vil du vite hvor KOVIN kan være på vei? Vår KOVIN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KOVIN tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!