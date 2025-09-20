Dagens Kovin Segnocchi livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for KOVIN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KOVIN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Kovin Segnocchi livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for KOVIN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KOVIN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om KOVIN

KOVIN Prisinformasjon

KOVIN Offisiell nettside

KOVIN tokenomics

KOVIN Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Kovin Segnocchi Logo

Kovin Segnocchi Pris (KOVIN)

Ikke oppført

1 KOVIN til USD livepris:

--
----
-0.60%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Kovin Segnocchi (KOVIN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:19:33 (UTC+8)

Kovin Segnocchi (KOVIN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.07%

-0.64%

+5.54%

+5.54%

Kovin Segnocchi (KOVIN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har KOVIN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KOVIN er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KOVIN endret seg med -0.07% i løpet av den siste timen, -0.64% over 24 timer og +5.54% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kovin Segnocchi (KOVIN) Markedsinformasjon

$ 65.13K
$ 65.13K$ 65.13K

--
----

$ 65.13K
$ 65.13K$ 65.13K

69.42B
69.42B 69.42B

69,420,000,000.0
69,420,000,000.0 69,420,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Kovin Segnocchi er $ 65.13K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KOVIN er 69.42B, med en total tilgang på 69420000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 65.13K.

Kovin Segnocchi (KOVIN) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Kovin Segnocchi til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Kovin Segnocchi til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Kovin Segnocchi til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Kovin Segnocchi til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.64%
30 dager$ 0+46.75%
60 dager$ 0+3.53%
90 dager$ 0--

Hva er Kovin Segnocchi (KOVIN)

Avalanche is no longer comparable to anything else in the crypto space. It's absolutely in its own new category of performant, flexible, multi-vm compute. It is becoming the first, true "decentralized AWS" of the crypto space, and nothing compares. Kovin Segnocchi, 2024.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Kovin Segnocchi (KOVIN) Ressurs

Offisiell nettside

Kovin Segnocchi Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Kovin Segnocchi (KOVIN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Kovin Segnocchi (KOVIN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Kovin Segnocchi.

Sjekk Kovin Segnocchiprisprognosen nå!

KOVIN til lokale valutaer

Kovin Segnocchi (KOVIN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Kovin Segnocchi (KOVIN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om KOVIN tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Kovin Segnocchi (KOVIN)

Hvor mye er Kovin Segnocchi (KOVIN) verdt i dag?
Live KOVIN prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende KOVIN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på KOVIN til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Kovin Segnocchi?
Markedsverdien for KOVIN er $ 65.13K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av KOVIN?
Den sirkulerende forsyningen av KOVIN er 69.42B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forKOVIN ?
KOVIN oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på KOVIN?
KOVIN så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til KOVIN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for KOVIN er -- USD.
Vil KOVIN gå høyere i år?
KOVIN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut KOVIN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:19:33 (UTC+8)

Kovin Segnocchi (KOVIN) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.