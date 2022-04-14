Kotaro (KOTARO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Kotaro (KOTARO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Kotaro (KOTARO) Informasjon Kotaro is the irresistibly Otter that's capturing hearts across the Solana ecosystem. With his charming design and playful personality, Kotaro embodies the perfect blend of cuteness and character that makes him a standout figure in the Solana community. Whether he's sharing his positive vibes or simply spreading joy with his lovable design, Kotaro is more than just a character—he’s become a symbol of fun and creativity in the Solana space. With his bright eyes, fluffy appearance, and endearing quirks, Kotaro is the perfect companion for anyone who loves the combination of playful spirit and innovative design. If you’re looking for something cute and uplifting, Kotaro is sure to bring a smile to your face every time Offisiell nettside: https://www.kotarosolana.com Kjøp KOTARO nå!

Kotaro (KOTARO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Kotaro (KOTARO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 79.54K $ 79.54K $ 79.54K Total forsyning: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M Sirkulerende forsyning: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 79.54K $ 79.54K $ 79.54K All-time high: $ 0.031421 $ 0.031421 $ 0.031421 All-Time Low: $ 0.00003917 $ 0.00003917 $ 0.00003917 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Kotaro (KOTARO) pris

Kotaro (KOTARO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Kotaro (KOTARO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KOTARO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KOTARO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KOTAROs tokenomics, kan du utforske KOTARO tokenets livepris!

KOTARO prisforutsigelse Vil du vite hvor KOTARO kan være på vei? Vår KOTARO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KOTARO tokenets prisforutsigelse nå!

