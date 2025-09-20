KOOKY (KOOKY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.0007541 Laveste pris $ 0.00000384 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +2.38%

KOOKY (KOOKY) sanntidsprisen er $0.00000891. I løpet av de siste 24 timene har KOOKY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KOOKY er $ 0.0007541, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000384.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KOOKY endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +2.38% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

KOOKY (KOOKY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.91K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 8.91K Opplagsforsyning 999.96M Total forsyning 999,955,161.0

Nåværende markedsverdi på KOOKY er $ 8.91K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KOOKY er 999.96M, med en total tilgang på 999955161.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.91K.