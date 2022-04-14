Kontos (KOS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Kontos (KOS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Kontos (KOS) Informasjon Kontos is a zk-powered and AI-enhanced chain-abstraction infrastructure powered Zecrey Labs. Kontos especially focus on the following abstractions: account, asset, chain and action abstractions. Its superior architecture enables users to enjoy numerous features, including gas-less transactions, asset-less operations, and key-less with higher security. By offering a single account for multiple blockchains, Kontos simplifies the usability of blockchain-based applications and provides an easy entry point into the world of web3. It streamlines managing and trading assets across networks. It simplifies cross-chain transactions with innovative chain, account, asset, and action abstractions, revolutionizing multi-chain navigation. With these unique features, Kontos is revolutionizing the traditional blockchain ecosystem and paving the way for the decentralized future. We’re also backed by top investors: Binance Labs, Spartan Group, Shima Capital, Fenbushi Capital, .etc. Offisiell nettside: https://www.kontos.io Kjøp KOS nå!

Kontos (KOS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Kontos (KOS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 282.08K $ 282.08K $ 282.08K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 190.76M $ 190.76M $ 190.76M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.48M $ 1.48M $ 1.48M All-time high: $ 1.025 $ 1.025 $ 1.025 All-Time Low: $ 0.00111339 $ 0.00111339 $ 0.00111339 Nåværende pris: $ 0.00147764 $ 0.00147764 $ 0.00147764 Lær mer om Kontos (KOS) pris

Kontos (KOS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Kontos (KOS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KOS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KOS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KOSs tokenomics, kan du utforske KOS tokenets livepris!

KOS prisforutsigelse Vil du vite hvor KOS kan være på vei? Vår KOS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KOS tokenets prisforutsigelse nå!

