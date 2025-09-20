Kontos (KOS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00154153 $ 0.00154153 $ 0.00154153 24 timer lav $ 0.00210069 $ 0.00210069 $ 0.00210069 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00154153$ 0.00154153 $ 0.00154153 24 timer høy $ 0.00210069$ 0.00210069 $ 0.00210069 All Time High $ 1.025$ 1.025 $ 1.025 Laveste pris $ 0.00111339$ 0.00111339 $ 0.00111339 Prisendring (1H) +0.30% Prisendring (1D) +1.54% Prisendring (7D) +17.87% Prisendring (7D) +17.87%

Kontos (KOS) sanntidsprisen er $0.00166157. I løpet av de siste 24 timene har KOS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00154153 og et toppnivå på $ 0.00210069, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KOS er $ 1.025, mens den rekordlave prisen er $ 0.00111339.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KOS endret seg med +0.30% i løpet av den siste timen, +1.54% over 24 timer og +17.87% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kontos (KOS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 316.78K$ 316.78K $ 316.78K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.66M$ 1.66M $ 1.66M Opplagsforsyning 190.76M 190.76M 190.76M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Kontos er $ 316.78K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KOS er 190.76M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.66M.